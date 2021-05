100 giorni Draghi, Romeo: "Serve riforma burocrazia e fisco"

Ma innanzitutto la riforma della burocrazia e le semplificazioni sennò altrimenti rischiamo che il Recovery Plan resti solo sulla carta, poi indubbiamente c'è la riforma del fisco, la riforma della Giustizia, quindi le grandi riforme e poi il tema del Lavoro, concordo con il professore è un tema sicuramente poi lo sblocco graduale dei licenziamenti, insomma ci sono tanti aspetti che vanno messi in campo soprattutto per far sì che si mettano in moto quelle opere infrastrutturali necessarie per creare quei posti di lavoro che possano in qualche maniera tamponare una situazione un po' di difficoltà generale.