2 Giugno, Mattarella: Italia scelse pace e libertà

La Lancia Flaminia arriva al milite ignoto, Sergio Mattarella depone la corona di alloro e le frecce tricolore passano tra gli applausi che hanno accompagnato il capo dello Stato per tutto il tragitto. Poi insieme al ministro della Difesa, il presidente passa in rassegna ai reparti che sfileranno di fronte al palco d'onore su Via dei Fori Imperiali, per una rivista a cui danno inizio i vigili del fuoco, srotolando un tricolore di 2000 metri quadrati sul Colosseo. Quindi Mattarella riceve gli onori dai corazzieri, l'inno d'Italia viene cantato dai ris, il corteo prende vita di fronte alle più alte cariche dello Stato e militari, sfilano esercito, aeronautica, Marina, carabinieri, ma anche Polizia di Stato, Guardia di Finanza, polizia penitenziaria, vigili del fuoco, e poi c'è la società civile a rappresentare il sistema paese con i sindaci che aprono la sfilata. Il messaggio del capo dello Stato è significativo, il 02/06 del 46 gli italiani scelsero di proseguire in un cammino verso l'affermazione di valori di libertà, democrazia e pace. La premier Giorgia Meloni sottolinea che essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande che va difeso, amato e trasmesso, mentre Crosetto torna a parlare di instabilità internazionale. Occorre abbandonare l'illusione di una pace garantita per sempre: dobbiamo costruire una difesa nazionale solida e interoperabile, afferma il ministro della Difesa. I paracadutisti della Brigata Folgore atterrano di fronte al palco d'onore, portando dal cielo la bandiera italiana. Quindi le frecce tricolore passano per la seconda volta. Il capo dello Stato torna al Quirinale, ancora tra gli applausi dei tanti che hanno assistito alla sfilata. "Un messaggio molto forte che significa che questa cerimonia, questa sfilata viene aperta dalle comunità dei cittadini che noi rappresentiamo. Quindi un segno forte nello spirito della Costituzione e anche un riconoscimento del lavoro quotidiano che i tanti sindaci in Italia fanno proprio per dare risposte ai cittadini e tenere insieme il paese". .