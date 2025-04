Buon 25 Aprile. Buona Festa della Liberazione, che è la festa che consente tutte le altre. Viva l'Italia antifascista. Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha dato la vita per la libertà e per quella che sarebbe poi stata la nostra Costituzione antifascista. Il nostro impegno quotidiano, anche oggi in mezzo a tutte queste persone, è continuare ad attuare quella meravigliosa Costituzione e pensare a chi, ancora oggi, si vede negate troppe libertà. .