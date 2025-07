Accordo Dazi, Meloni: studieremo dettagli intesa Usa-Ue

Soddisfatta per l'intesa, cauta sui contenuti, convinta che vi siano ancora margini di manovra. Da Addis Abeba, dove ha partecipato alla conferenza ONU sul cibo, la premier fa sfoggio di prudenza sull'intesa tra Europa e Stati Uniti. L'Italia ha sempre sostenuto il bisogno, di fare un accordo con Trump, considera gestibili i dazi al 15%, ma qui c'è di più, nel pacchetto ci sono acquisti, investimenti, barriere che cadono. "Bisognerà studiare i dettagli dell'accordo, bisognerà lavorare ancora sull'accordo perché quello che è stato sottoscritto ieri è un accordo giuridicamente non vincolante e di massima, quindi nei dettagli su alcune cose bisogna ancora andare, quindi c'è ancora diciamo così, da battersi." Per la premier una guerra commerciale avrebbe avuto costi ben più alti, ma ora l'obiettivo per Roma è valutare le condizioni, verificare soglie, esenzioni, categorie sensibili e provare a blindare il più possibile le filiere strategiche italiane. Alle imprese, in fibrillazione, il messaggio è che la negoziazione è ancora aperta e c'è spazio per migliorare il quadro. Su un punto non ha dubbi, bisognerà sostenere le aziende e non potranno farlo solo i singoli Paesi da soli. "E all'esito di questo lavoro bisognerà anche a livello nazionale, a livello europeo, lavorare per aiutare quei settori che dovessero essere particolarmente, diciamo, coinvolti ecco da questa decisione." Il Piano Mattei con la visita al lago di Jimma, nel paese natale del premier etiope è un esempio di cooperazione virtuosa, spirito che deve ritrovarsi anche nel dialogo tra le due sponde dell'Atlantico. .