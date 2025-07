Accordo dazi, per opposizioni una resa incondizionata

L'accordo sui dazi ha compattato le opposizioni. Se il Governo resta cauto tutti i partiti di centrosinistra, pur divisi nel sostegno alla Commissione Europea, concordano sul fatto che l'intesa raggiunta da von der Leyen con Trump rappresenti una sconfitta. Preoccupata già durante le trattative, la segretaria del PD Schlein, è convinta che l'accordo abbia i tratti di una resa alle imposizioni americane, dovuta al fatto che il Governo italiano, insieme ad altri governi nazionalisti totalmente subalterni a Trump, ha spinto per una linea morbida e accondiscendente che ha minato l'unità europea e indebolito la posizione negoziale dell'UE. "Una Caporetto", Giuseppe Conte non trova altre parole che questa per definire l'intesa sui dazi. Il leader dei Cinque Stelle è sempre più certo che le condizioni dettate da Trump, si riveleranno disastrose per l'economia italiana ed europea e che Meloni sia portabandiera dello slogan America First. Matteo Renzi riprende il concetto della resa incondizionata dell'Europa al sovranismo di Trump, quei sovranisti, afferma il leader di Italia Viva, che fanno male al mondo. Si vergogna di essere europeo Carlo Calenda che parla non di accordo, ma di capitolazione dell'Europa. E poi c'è Angelo Bonelli che si rivolge direttamente alla Presidente del Consiglio. "Presidente Meloni per lei l'accordo sui dazi è sostenibile. E' sostenibile perdere 100mila posti di lavoro e 23 miliardi di export? Lei, il suo Governo, non difendono più gli interessi degli italiani, ma quelli del predatore Trump, venga subito in Parlamento a spiegare come difenderà l'economia e i lavoratori italiani da questo disastro." Tutt'altro che sostenitore dell'attuale Commissione europea, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Fratoianni si è lasciato andare ad un'unica osservazione: "Questi ci portano al disastro sociale." .