"Prima ho detto che oggi sono sei mesi dall'insediamento suo, insomma della sua Amministrazione, ho detto bene?" "Si, oggi ricorre questo anniversario di sei mesi. Sono stati sei mesi molto impegnativi dedicati in gran parte al contrasto alla pandemia, a cercare di mettere in campo tutte quelle misure che hanno consentito una gestione di una fase molto difficile dal potenziamento delle USCA, al potenziamento del tracciamento, alla riorganizzazione di una strategia appunto lo screening di massa, le misure di mitigazione, le ordinanze, cioè tutta una serie di iniziative, di azioni fatte per cercare di tenere la situazione sotto controllo nella nostra Regione".