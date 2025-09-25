Acquaroli-Ricci corsa per le Marche, il confronto a Sky Tg24

Sanità, infrastrutture, economia sono questi i temi al centro del confronto andato in onda su Sky TG24 tra i candidati alla presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per il centrodestra, e Matteo Ricci, per il fronte progressista. Due visioni opposte anche del racconto dello stato di salute dell'economia locale. "La nostra è una Regione in controtendenza rispetto al quinquennio precedente. Prometeia dice che siamo la seconda Regione d'Italia. L'occupazione cresce sopra la media Nazionale". "Il problema è che l'economia va male, bisogna orientare bene le poche risorse che ci sono. Dobbiamo orientare le risorse anche per l'innovazione. Dobbiamo applicare l'intelligenza artificiale alla manifattura". La sanità più di altri aspetti li divide con un rimpallo di accuse. "Negli ultimi cinque anni è peggiorata drasticamente. Sono aumentate le liste d'attesa, è aumentata la mobilità passiva e un marchigiano su 10, 150 mila marchigiani, come la città di Ancona e la città di Fano messe insieme, di persone che non si curano più". "In cinque anni abbiamo riformato l'assetto aziendale ricostruendo e costituendo aziende sanitarie territoriali a vocazione provinciale che abbiano proprio l'obiettivo, la missione specifica di ricostruire la sanità sul territorio". In una Regione che ha registrato il primo caso di suicidio assistito nel nostro Paese, impossibile sorvolare sull'assenza di una norma in materia. "Questo tipo di legislazione debba essere affrontata a livello Nazionale. Il legislatore dovrebbe creare una cornice unitaria". "Io penso che serva una legge sul fine vita. E se il Governo Nazionale, il Parlamento Nazionale non lo farà, credo che le Regioni debbano fare la loro parte". L'attesa di tutti ora è per domenica e lunedì e poi per il verdetto delle urne. .

