Israele e la guerra a Gaza e il 7 ottobre sicuramente rappresentano un momento molto critico e faticoso e non lo è solo per il Papa, lo è per tutti noi ogni giorno, sono scelte morali difficilissime, laceranti, ma il rapporto con la Chiesa, non è solo col Papa ma è anche con fedeli e con luoghi e spazi di dialogo che esistono in tanti altri luoghi d'Italia e su tante altre dimensioni, e forse specialmente nell'anno del Giubileo è importante rafforzare e ricordarli. .