"Una funzione che mettiamo a disposizione il cruscotto per i comuni all'interno della nostra banca dati, perché? Perché servirà a tutti i comuni per poter mappare, monitorare, geolocalizzare, tutte quelle strutture così denominate che affitti brevi. Io credo che questo sia molto importante come servizio per tutti i comuni italiani, perché potranno anche garantire più sicurezza ai loro cittadini.".