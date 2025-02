Il ministro Nordio, in sostanza, è venuto a prenderci in giro a fare l'avvocato difensore di un torturatore, ma non ha spiegato, o meglio, ha detto che avrebbe dovuto entrare nel merito di una sentenza che invece era già scritta, cioè bisognava solo applicarla. Quindi resta il fatto che il governo che doveva perseguire i trafficanti di esseri umani su tutto il globo terracqueo, alla fine li scarcera e li riporta a casa con aereo di Stato.