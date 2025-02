Basta. Non si può andare avanti sempre con le mozioni di sfiducia. La Santanchè ieri, Nordio ora. Sapete, in 30 anni non è mai passata una mozione di sfiducia. Non è il ruolo dell'opposizione. Noi abbiamo fatto una proposta su investimenti energia perché l'economia è ferma. Di questo invito le altre opposizioni e il governo ad occuparsi. .