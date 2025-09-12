Almasri, governo punta a scudo parlamentare per Bartolozzi

Da un lato l'accelerazione sulla Giustizia con la riforma sulla separazione delle carriere che torna in aula alla Camera in seconda lettura il pomeriggio di martedì 16/09. Dall'altro la corsa a tentare di blindare Giusi Bartolozzi, ragionando su una strategia che punti a garantire uno scudo parlamentare anche al Capo di Gabinetto del Ministro Nordio, indagata dalla Procura di Roma per false dichiarazioni nell'ambito del caso Almasri. Per tutelarla il governo sarebbe deciso ad esercitare appieno le proprie funzioni con un complesso procedimento, che passando per l'ufficio di presidenza della Camera, arriverebbe fino alla Corte Costituzionale, contestando al Tribunale dei Ministri di aver giudicato il reato mosso alla Bartolozzi non connesso. alla stessa indagine che coinvolge il Guardasigilli, il Ministro dell'Interno Piantedosi e il Sottosegretario Mantovano. "Ci sono dei precedenti che consentono di estendere questo scudo, anche nei confronti dei reati connessi, non soltanto dei reati contestati in concorso, cioè alla. Dottoressa Bartolozzi non è contestato lo stesso reato dei Ministri, ma è un altro reato connesso. Noi siamo interessati ovviamente a chiudere questa vicenda, a fare in modo che non ci siano strascichi che ovviamente avrebbero una sola funzione attaccare governo indirettamente e malamente". Le Opposizioni intanto continuano a farne una questione di chiarezza, accusano il governo di aver mentito e sostengono che quella di non trattenere il torturatore libico non fu una scelta tecnica ma politica. "Quello che noi abbiamo contestato e continuiamo a contestare è che il governo doveva avere la chiarezza e il coraggio di fronte al Parlamento e di fronte al Paese, laddove ci fossero le condizioni, che si intuiscono dalle parole dette e non dette, di mettere il segreto di Stato. Nel momento in cui questo non è accaduto è evidente che si domanda chiarezza c'è una questione di rispetto, ovviamente invece procedurale delle regole sulle quali credo vadano fatti gli approfondimenti dovuti dagli organismi competenti". . .