Almasri, la difesa del Governo: agito per interesse nazionale

23 pagine per difendere l'operato dei Ministri dell'Interno e della Giustizia Piantedosi e Nordio, oltre che del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, indagati dal Tribunale di Roma per i reati di favoreggiamento e peculato per il rimpatrio, con volo di Stato, del generale libico Almasri a gennaio 2025, sul quale pende un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. La difesa dell'avvocato Giulia Bongiorno ha i toni dell'accusa al tribunale di Roma, cui la parlamentare leghista contesta inammissibili fughe di notizia, oltre a un operato incoerente, illogico, contraddittorio, inesatto. La tesi è che il sottosegretario Mantovano e il Ministro Piantedosi abbiano agito nell'interesse pubblico di salvaguardare la sicurezza nazionale, unitamente all'incolumità e alla libertà personale delle centinaia di cittadini italiani presenti in Libia all'epoca dei fatti. La convalida dell'arresto avrebbe potuto avere conseguenze ritorsive, come dimostrano avvertimenti dei servizi segreti italiani. Insomma, si voleva evitare un altro caso Cecilia Sala, arrestata in Iran nel 24. Nel ricostruire i fatti, la memoria spiega la necessità del Ministro della Giustizia di approfondimenti. Era trascorso troppo poco tempo dall'emissione del mandato di arresto da parte della Corte Penale Internazionale. La Giunta per le autorizzazioni dovrà valutare la memoria. Poi sarà Montecitorio a dover votare a maggioranza, ma è pressoché certo che negheranno l'autorizzazione a procedere, visti i numeri del centrodestra. .