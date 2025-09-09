Almasri, l'arresto, il rilascio e le polemiche: le tappe

Risale agli inizi del 2025 la vicenda dell'arresto del Generale libico Al-Masri, accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, e la cui liberazione ha aperto un caso politico e giudiziario. Ecco i fatti: a gennaio scorso, dopo essere stato a Londra per una settimana, il Generale, Capo della Polizia Giudiziaria libica, prende il treno e arriva a Bruxelles. Da qui in macchina va prima in Germania, dove viene fermato dalla Polizia per un controllo che non ha conseguenze e poi arriva a Torino per andare allo stadio dove si gioca Juventus Milan. In quegli stessi giorni la Corte Penale Internazionale emette un mandato di cattura contro di lui, ritenuto responsabile dell'uccisione di più di 30 persone in un carcere vicino a Tripoli, di cui dal 2011 l'uomo era Comandante. Il 19/01 a Torino Al Masri viene perciò arrestato dalla Polizia italiana. La Corte Penale Internazionale ne chiede l'estradizione, ma appena due giorni più tardi, l'uomo viene rilasciato a causa di quello che il governo italiano definisce un errore di procedura. Il Ministro della Giustizia Nordio non aveva ricevuto gli atti. Il Generale viene così riaccompagnato con un volo di Stato italiano in Libia, dove i suoi sostenitori lo accolgono in trionfo. Scoppia la polemica non solo in Italia. La Procura di Roma apre inchiesta per reati favoreggiamento e peculato e indaga la Presidente del Consiglio Meloni, i Ministri Nordio e Piantedosi e il Sottosegretario Mantovano, questi ultimi due anche per peculato. Il Tribunale dei Ministri ha in seguito archiviato la posizione della Premier chiedendo invece al Parlamento, l'autorizzazione a procedere contro gli altri esponenti del governo, contestando a Nordio anche l'omissione di atti di ufficio. .

