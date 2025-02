Almasri, Minniti: un caso di sicurezza nazionale

Io la chiamerei sicurezza nazionale e la sicurezza nazionale è il punto più alto dell'interesse di un paese. Sicurezza nazionale significa che in quel momento sono in gioco la vita, la sicurezza dei cittadini italiani nel nostro Paese o fuori dai confini nazionali può succedere. E che di fronte a un evento internazionale tu nel momento in cui guardi a quell'evento, devi pensare a possibili effetti collaterali in altre parti del mondo che poi ti portano in ogni caso a trattare. Un paese non deve trattare, deve anticipare tutto. .