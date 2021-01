Amendola a Sky Tg24: "Non era il momento per una crisi"

Salve, vorrei sapere da lei che cosa succede ora, soprattutto come si comporta il Partito Democratico, visto che un po' di dichiarazioni chiare ci sono state, vi riunirete tra poco, qual è la linea? La linea è sempre stata quella che abbiamo espresso in questi giorni, contro una crisi illogica, irrazionale, visto il momento grave che sta vivendo il Paese. Abbiamo lavorato ieri, giorni precedenti proprio per portare unità e coesione nella coalizione, perché quello che viviamo con la pandemia, la campagna di vaccinazione, i rischi sull'assetto socio economico, dl Ristori da preparare, ci dicevano che proprio questo non è il momento più comprensibile ai cittadini italiani per aprire una crisi politica al buio, dagli esiti incerti. Quindi noi come partito democratico abbiamo sempre messo al centro l'interesse generale del Paese, prima che l'interesse di parte. So che questa è vecchia scuola, ma credo sia la scuola che ha tenuto questo Paese sempre unito e coeso.