Amendola: Recovery fund è ora una realtà

Due mesi fa non c'era il fondo per la riprese, il Recovery Fund. Oggi è una realtà, è la base negoziale per il prossimo Consiglio Europeo e la proposta avanzata dalla Presidente Von der Leyen al Parlamento europeo è un segnale molto solido, è una proposta solida per chiudere il negoziato da qui a giugno. Ripeto, la BCE ha avviato un programma imponente, la Commissione ha fatto delle scelte negli ultimi mesi e questo, dopo le tre reti di protezione che abbiamo già liberato un mese fa, adesso è un altro passo avanti per rendere l'Europa un protagonista della lotta alla recessione.