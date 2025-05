Oggi celebriamo l'arrivo in Italia per la prima volta nella storia dell'America's Cup, cioè del trofeo velico più antico, più famoso, più prestigioso del mondo. Un evento planetario che coinvolge milioni di appassionati in tutto il mondo. Celebrare l'America's Cup in Italia però e celebrarla al sud, ha secondo me anche un altro significato. Vuol dire anche scommettere ancora una volta sul valore, sulle energie, sul potenziale di un territorio meraviglioso. .