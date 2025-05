Amministrative 2025, oltre 400 comuni prossimamente al voto

La tornata di elezioni amministrative in questa primavera vede oltre 400 comuni chiamati alle urne, ma fra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale le date sono diverse. In Trentino Alto Adige c'è già stato il primo turno e il ballottaggio è previsto il 18/05. In Sardegna, tra i sei comuni coinvolti, un capoluogo, Nuoro, le urne si aprono nelle stesse date del referendum l'8 e il 9/06. con eventuale ballottaggio il 22 e il 23/06, ma è nei giorni di domenica 25 e lunedì 26/05, che 117 comuni di regioni a statuto ordinario e sei della Sicilia, sono chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale. 31 risultano quelli con popolazione superiore a 15mila abitanti, fra i principali l'unico capoluogo di regione, Genova, e i capoluoghi di provincia Ravenna, Taranto, Matera. Sono sfide affollate; a Ravenna ci sono sette candidati e 18 liste, altrettante liste e cinque candidati a Matera, a Taranto, dove il 22 fra l'altro ci sono pure le provinciali, per il Comune ci sono sei candidati e ben 28 liste presentate. Ed è il confronto a Genova a catalizzare molta dell'attenzione politica. Sette candidati anche lì, 17 liste. Per il centrosinistra l'ex atleta Silvia Salis per il centrodestra, il vicesindaco reggente Pietro Picciocchi, e poi Antonella Marras, sinistra alternativa. Mattia Crucioli, ex cinque Stelle che ha una sua lista, Francesco Toscano, Democrazia sovrana e popolare, Raffaella Gualco, Genova unita, Cinzia Ronzitti, Partito Comunista dei lavoratori. In caso di ballottaggi per tutti i comuni sopra i 15mila abitanti l'appuntamento è per l'08 e il 09/06. .