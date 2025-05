Amministrative, affluenza in calo, urne chiudono alle 15

Nel primo giorno di voto per 126 comuni, 117 di regioni a statuto ordinario e 9 della Sicilia, in generale l'affluenza è in calo. Di quasi 6 punti rispetto alle precedenti amministrative, ma fra i 4 capoluoghi che devono rinnovare sindaco e consiglio comunale c'è Genova, unico capoluogo di regione, città dove fra i 7 candidati, 2 sono sostenuti rispettivamente dal centrodestra unito e dal centrosinistra nella sua massima estensione di campo largo. Dunque la sfida è particolarmente seguita dalla politica nazionale. E a Genova nelle precedenti elezioni si votava in un'unica giornata, ed è dunque difficile raffrontare il 39,15% delle 23 di questa prima giornata col definitivo del 2022, 44,17%. Nelle altre città, diversamente dal capoluogo ligure, ci sono varie frammentazioni nelle coalizioni. Che si presentano spaccate sia nell'opposizione che nella maggioranza a Taranto, con Lega e 5 Stelle che appoggiano altri candidati. Affluenza: 42,57%, ben 10 punti di meno rispetto alle precedenti elezioni. Divisa invece solo l'opposizione a Matera dove non c'è lista del PD, 57,17% rispetto al 53,41 precedente, e Ravenna, dove invece è il centrodestra a dividersi, con la Lega separata dal resto della maggioranza. L'affluenza è del 37,92% a fronte del precedente 41,40%. Alle 15:00 le urne si chiudono dappertutto, partiranno le valutazioni politiche che in caso di ballottaggio per Gagliardi, Sky TG 24.