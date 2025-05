Veramente una bella giornata, una bella affermazione, un PD che si dimostra in crescita, cresciuto di otto punti che è arrivato e si è confermato in molte città primo partito. Quindi continuiamo il nostro lavoro per costruire l'alternativa, voglio ringraziare tutte le forze che hanno contribuito dentro alle coalizioni, a queste belle vittorie, a queste belle affermazioni e ci si rimette subito al lavoro. .