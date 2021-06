Ammministrative 2021, Vince Lo Russo (Pd) primarie a Torino

Primarie con polemiche, è Stefano Lorusso il candidato sindaco di Torino per il Centro-Sinistra. Il Capogruppo del PD in Consiglio Comunale, già Assessore nella Giunta di Piero Fassino, Professore Ordinario di Geologia al Politecnico, sostenuto dalla quasi totalità del gruppo dirigente DEM, ha vinto con poco meno di 300 voti su Francesco Tresso. Fin qui la cronaca, poi ci sono le polemiche. Si parte dal risultato alle urne, da molti considerato un flop, meno di 12mila i votanti per questa tornata elettorale torinese, molto lontano dalle 53mila persone che votarono alle primarie del Centro-Sinistra del 2011 e anche più basso delle primarie per il Segretario PD del 2019. Subito è arrivata la reazione del Segretario Enrico Letta, che ha twittato: grazie ai candidati che hanno animato una bella competizione e complimenti al vincitore. Sui numeri, Letta ha poi specificato il suo pensiero: non mi preoccupa la scarsa partecipazione, sono le prime attività del post-Covid, sono attività molto più ridotte perché c'è, in generale, una ripartenza lenta, è nella logica delle cose. Il PD punta così a rilanciare la partecipazione, ma sullo sfondo, ecco il secondo punto di tensione: in un quadro generale, dove le intese politiche tra PD e Movimento 5 Stelle non decollano e che l'alleanza, tra alti e bassi, resta materia scivolosa, al momento sembra difficile che la galassia Pentastellata, che ha governato la città negli ultimi cinque anni con Chiara Appendino, trovi una sintesi con i DEM. Non solo, Stefano Lorusso, in passato, aveva sempre detto "no", proprio ad un'alleanza con i 5 Stelle. Giuseppe Conte, alle prese con la riorganizzazione del Movimento, che vorrebbe definire da qui a fine mese, nei giorni scorsi si era detto "rammaricato" per non aver raggiunto un accordo, mentre l'ex-Sindaca aveva escluso che, il Movimento 5 Stelle, avrebbe appoggiato il candidato del PD ad un eventuale ballottaggio. E Intanto a Sinistra, si preparano nuove primarie: domenica 20 si vota Roma e a Bologna.