ANM: nel '94 Nordio firmò contro separazione carriere

Il documento risale a più di trent'anni fa, quando Carlo Nordio era un pubblico ministero alla Procura di Venezia. Il 03/05 del 94 il primo governo Berlusconi annunciò di voler mettere mano alla Giustizia partendo proprio dalla separazione delle carriere dei magistrati. E fu allora che l'attuale Guardasigilli sottoscrisse insieme ad altri, un comunicato dell'ANM contrario alla riforma costituzionale che oggi porta il suo nome. L'Associazione Nazionale Magistrati ha pubblicato la lettera sui suoi profili social, cerchiando in rosso la firma di Nordio che da Ministro della Giustizia, respinge esattamente le stesse argomentazioni condivise e sottoscritte nell'allora veste di magistrato. Di fronte all'evidenza dei fatti, il Guardasigilli non nega ma spiega. "Nel 92 eravamo fra stragi e Tangentopoli, io stesso ero oggetto di attacchi da parte della politica perché avevo arrestato democristiani e socialisti e la magistratura doveva restare compatta", ha detto Nordio, "Ma tre anni dopo scrissi che stavamo esagerando ed erano necessarie riforme radicali". Il Ministro è anche al centro di uno scontro sulla Giustizia arrivato fino al CSM, che ha approvato una delibera a tutela del Sostituto Procuratore in Cassazione Piccirillo, criticato da Nordio per la sua intervista sul caso Al Masri. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha rilevato la gravità delle affermazioni rese dal Guardasigilli per il loro potenziale impatto sulla fiducia dei cittadini, sottolineando la necessità, nell'ambito dei propri compiti costituzionali, di tutelare il prestigio dell'ordine giudiziario, rinnovando il richiamo al rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e leale collaborazione tra i poteri dello Stato. Su entrambi i fronti attaccano le Opposizioni criticando il Ministro ed esortandolo a fare una retromarcia sulla riforma che appare impossibile. .