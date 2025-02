Anniversario conflitto Ucraina, Mattarella: vicini a Kiev

Il conflitto in Ucraina è il nuovo ordine mondiale. l'Europa che chiede una partecipazione attiva al percorso negoziale e gli Stati Uniti che trattano direttamente con Putin. A tre anni dall'invasione russa molto è cambiato. "Vanno ribadite vicinanza e solidarietà alla coraggiosa resistenza ucraina a difesa della propria indipendenza", ricorda in un messaggio il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che rimarca ancora la brutale aggressione russa. Parole usate anche dalla Premier Meloni in occasione della Convention dei conservatori Usa: "La violazione delle più basilari norme di convivenza internazionale", scrive ancora Mattarella, "e le migliaia di vittime sollecitano una severa condanna e la ricerca di colloqui per una pace giusta". È in questo contesto che si sono svolte da un lato la cerimonia per il terzo anniversario dell'inizio del conflitto, nella capitale ucraina, con numerosi leader internazionali e i vertici UE, anniversario che ha visto, in segno di solidarietà illuminarsi di giallo e blu le facciate di palazzo Chigi, del Senato e della Camera, e dall'altro la riunione straordinaria del G7 in videoconferenza. Riunione alla quale alla fine ha partecipato Giorgia Meloni, modificando l'agenda iniziale che prevedeva, per l'Italia, la presenza del Ministro degli Esteri Tajani. La riunione, spiegano fonti del Governo, ha permesso di ribadire il sostegno agli sforzi per mettere fine al conflitto. Laddove, si sottolinea, proprio grazie alla resistenza del popolo ucraino e all'aiuto occidentale è possibile ora parlare di ipotesi di accordo. L'obiettivo resta quello di una pace giusta, basata su garanzie di sicurezza efficaci. Da Governo e maggioranza, seppur con sfumature diverse, viene rimarcata la piena e totale vicinanza a Kiev. Per il Vicepremier Tajani "non ci saranno negoziati senza l'Ucraina e l'Europa". "La voglia di libertà del popolo ucraino è stata più forte delle mire neo imperiali russe," ricorda il Sottosegretario Fazzolari. Mentre dal PD Elly Schlein chiede una Unione ancora più compatta e protagonista, per una pace giusta. Per i 5 Stelle l'oltranzismo bellicista danneggia tutta l'Europa. "Se Bruxelles cede, Putin non si fermerà", avverte da Azione, Calenda. .