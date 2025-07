"Dopo la Spagna anche la Francia riconosce lo stato di Palestina, invece Giorgia Meloni continua a dire no e va nella direzione opposta. Addirittura non vuole sospendere il memorandum militare in essere con il criminale di guerra Netanyahu, come noi avevamo chiesto. Quanto in atto a Gaza è disumano e Giorgia Meloni ci sta rendendo tutti complici." .