Arriva la lettera di Trump all'Europa. Dazi al 30%

Con qualche ritardo rispetto al previsto è finalmente arrivata la lettera dell'amministrazione americana all'Unione Europea contenente l'annuncio dei nuovi dazi da applicare alle merci in entrata negli Stati Uniti. L'attesa supplementare non ha generato sorprese positive per l'economia del vecchio continente, anzi, la lettera indica quella che era ritenuta una soglia massima per le tariffe ai danni dell'Unione, il 30%. Percentuale generalizzata e da applicare a tutti i prodotti provenienti dall'Europa. Stesso trattamento del Messico, su cui pesano però in aggiunta, la questione migratoria e il traffico di stupefacenti. Nella missiva Trump si rivolge direttamente alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, con toni variegati riesce a blandire e minacciare l'interlocutore allo stesso tempo, da consumato uomo d'affari. Abbiamo avuto anni, scrive il presidente, per discutere delle nostre relazioni commerciali e abbiamo concluso che dobbiamo abbandonare questi deficit commerciali a lungo termine, ampi e persistenti, generati dalle politiche tariffarie e dalle barriere commerciali dell'Unione. Le nostre relazioni, conclude Trump, sono state tutt'altro che reciproche. Disegna una via d'uscita il presidente: non ci saranno restrizioni se le aziende europee decidessero di costruire o produrre negli Stati Uniti. Le relative autorizzazioni arriverebbero in poche settimane, e però la minaccia: se l'Unione Europea reagirà a sua volta aumentando dazi e tariffe alle merci americane, quell'aumento verrà aggiunto al 30% che stiamo applicando. I dazi americani saranno in vigore dal primo agosto e però, sottolinea il capo della Casa Bianca, gli Stati Uniti non vedono l'ora di collaborare come vostro partner commerciale per molti anni a venire se vorrete aprire i vostri mercati, eliminare le vostre tariffe e le vostre barriere commerciali, potremmo valutare una modifica a questa lettera, conclude Trump. C'è quindi la volontà di trattare e la lettera potrebbe essere anch'essa strumento di trattativa. .