Assalto in Congo, Di Maio: Onu apra immediatamente indagine

La missione si è svolta su invito delle Nazioni Unite Quindi anche il percorso in auto si è svolto nel quadro organizzativo predisposto dal Programma Alimentare Mondiale. Per questa ragione ho immediatamente chiesto al PAM a Roma e alle Nazioni Unite, interessando direttamente il segretario generale Gutierrez di fornire un rapporto dettagliato sull'attacco al convoglio del Programma Alimentare mondiale. Il vicesegretario generale per le operazioni di pace delle Nazioni Unite Giampier Lacroix ha annunciato lo stesso lunedì l'avvio di un'indagine da parte di Monusco, la missione ONU in Repubblica Democratica del Congo.