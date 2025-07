Assemblea Coldiretti, Associazione contro taglio Pac

La Coldiretti si mobilita contro le forbici impugnate da Ursula von der Leyen per tagliare il bilancio europeo destinato all'agricoltura, ma non solo. L'organizzazione agricola lancia l'allarme dazi, che genera incertezza per il futuro di tutto il settore. È un doppio fronte quello aperto dall'assemblea dell'associazione per contrastare una deriva che, secondo Coldiretti, rischia di mettere in ginocchio molti operatori. Saranno oltre 770.000 si stima le aziende italiane colpite dal taglio della politica agricola comune negli anni dal 2028 al 2034 con il passaggio al Fondo Unico. "Purtroppo la scorsa settimana, con la presentazione del piano finanziario, si intraprende una strada che va esattamente nell'opposta direzione. Con un taglio per quanto riguarda le risorse al comparto agricolo del 20%, in Italia saranno 770.0000 le imprese che rischiano di essere penalizzate. Avevamo bisogno di sostegno in termini di innovazione, in termini di competizione, in termini di una visione di carattere globale." Lo spettro dei dazi sempre più concreto che alimenta l'incertezza, ha fermato la crescita dell'export agroalimentare italiano in America, passato dal +11% del primo trimestre del 2025 al +0,4% a maggio, primo mese di applicazione di quelli aggiuntivi al 10%. Il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, confida in un accordo, ma fa sapere che l'unione è pronta a delle contromisure. "Io sono ottimista, nel senso che è auspicabile trovare un'intesa nell'interesse dell'Europa e degli Stati Uniti. L'Europa ha un approccio, la Commissione europea ha un approccio assolutamente propositivo e costruttivo per trovare questa intesa." Il governo ribadisce che è interesse di entrambe le sponde dell'Atlantico trovare un compromesso sui dazi. "Rafforzare e lo abbiamo fatto la trattativa insieme all'Unione Europea con gli Stati Uniti, un alleato strategico per trovare il giusto compromesso verso il quale speriamo di poter andare perché conviene ad entrambi." Lollobrigida ha espresso l'insoddisfazione per il taglio dei fondi europei per l'agricoltura e ha precisato che inizia un percorso con le istituzioni europee per cambiare rotta. .