Assemblea Confcommercio, Governo: nave Italia va

Nel mare in tempesta la nave Italia va tra le onde alte dei dazi, ma sospinta dai dati economici che mostrano una solidità nelle difficoltà. Su questo punto concordano e convergono governo e Confcommercio, che apre la sua assemblea annuale con un messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Puntiamo ad abbassare le tasse partendo dal ceto medio. Abbiamo rimesso al centro autonomi e partite Iva, sottolinea da troppo tempo considerati figli di un Dio minore". Confcommercio compie 80 anni. Il Presidente Carlo Sangalli chiede al governo di abbassare le tasse a chi produce ricchezza e buona occupazione e affronta il tema dei dazi. "Un mondo con più dazi è un mondo peggiore. È un danno perché la politica dei dazi mina la fiducia reciproca. Senza fiducia si apre una deglobalizzazione costosa per tutti". "È il momento più difficile guerre, dazi, incertezza, dice dal palco il Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, ma in questa tempesta perfetta sottolinea che l'economia italiana si mostra capace di reagire" "In questo mare in tempesta con tutti gli indicatori che rivedono le stime della crescita globale. Con le prudenziali sempre verso il basso. la nave Italia appare più sicura. Stabile. Consapevole, responsabile, capace di tenere il mare". I dati positivi sull'economia, occupazione in crescita, inflazione spread sotto controllo, crescita del PIL prevista allo 0,8% per quest'anno, contrastano però con il calo di fiducia delle famiglie italiane, sceso di cinque punti e mezzo rispetto ad un anno fa, addirittura crollato di quasi 15 punti rispetto ad aprile 2023. Per questo, sottolinea Confcommercio, è necessario colmare un gap enorme con l'Europa. Lavoro giovanile e femminile vedono l'Italia infatti in forte ritardo. "È intollerabile, dice Sangalli, lasciare in panchina la parte migliore e più innovativa della nostra forza lavoro".