Rischiamo il disastro, rischiamo lo scontro sociale. Qua non so se qualcuno ha capito che fra pochi mesi rischiamo di avere le banlieue per le strade europee, perché ci sono 14 milioni di posti di lavoro a rischio. E che i francesi, che da ieri non hanno più un governo, facciano finta di niente e tirino dritto verso il burrone è qualcosa di imbarazzante e di incredibile.