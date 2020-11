Azzolina: dad è occasione per rivedere scuola del futuro

La scuola è importantissima, non soltanto per l'acquisizione dei saperi, ma anche per le relazioni e la socialità, aspetti tutt'altro che secondari. Difenderò quindi nel faticoso bilanciamento dei diritti che l'attuale pandemia impone gli studenti e il loro diritto allo studio, avendo chiaro quanto sia fondamentale per il futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi garantire l'attività didattica in presenza. Tuttavia, come rilevato, ritengo che la didattica digitale rappresenti oggi un'occasione, una sfida per ripensare la scuola del futuro. In tal senso, le risorse investite per la didattica digitale integrata a valere sul piano nazionale scuola digitale e sulle risorse Pon, ammontano a 413,9 milioni.