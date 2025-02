"Giorgia Meloni, va dicendo urbi et orbi ultimamente che lei non è ricattabile. Ma allora la domanda che ci facciamo è chi la ricatta? La presidente Giorgia Meloni? Perché dice di non essere ricattabile, forse ricattata da qualche suo collega di Maggioranza? Per questo che non riesce a chiedere e pretendere le dimissioni della sua Ministra, che evidentemente la imbarazza, visto che non è qui e visto che ultimamente pare essersi dileguata, chi la ricatta? lo dica a questo Parlamento". .