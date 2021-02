Bellanova (Iv): governo Draghi è governo della speranza

Noi in base alla scelta che lui farà comunque sosterremo. Sarà nella sua disponibilità sulla base degli incontri che sta portando avanti scegliere se sarà un Governo composto solo da tecnici, da tecnici e politici e il livello di coinvolgimento dei politici. Quindi su questo non è nella nostra disponibilità. Noi sosteniamo il percorso, insisto, speriamo che tutti si lavori per far partire quanto più rapidamente possibile questo Governo che è il Governo davvero della speranza, vista la presidenza del presidente Draghi e che questo Paese ha bisogno di segnali di coraggio ha bisogno di segnali di speranza.