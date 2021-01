Bellanova: non solo recovery, ma anche problema programma di governo

Non è tutto risolvibile con il recovery, perché vorrei ricordare che noi siamo quelli che hanno posto a luglio il problema di avere un approfondimento programmatico e sulla quale Conte si era impegnato a chiudere entro novembre, per darsi un programma di Governo da qui a fine legislatura. Noi non abbiamo il recovery e non si capisce ancora perché Conte ha voluto bloccare quel lavoro e quindi oggi il Consiglio dei Ministri discute solo sulle emergenze. Ma chi la deve pensare la politica del dopo emergenza, come farai trovare il Paese in piedi quando finirà, speriamo rapidamente, l'emergenza sanitaria?.