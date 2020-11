Oggi l'Italia ha bisogno delle sue energie migliori. Non solo della politica, ma dell'impresa, dell'università, della scienza, della cultura. Noi attiviamo in pieno gli appelli alla collaborazione istituzionale del Presidente della Repubblica. Per questo ci siamo resi disponibili a lavorare senza confusione di ruoli per far uscire il Paese dall'emergenza sanitaria e dall'emergenza economica.