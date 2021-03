La lotta contro il virus sarà lunga, ma la strada imboccata è sicuramente quella giusta. L'accelerazione sui vaccini, i ristori immediati per chi è in difficoltà, i risarcimenti per le aziende che sono in perdita, l'abolizione dei codici Ateco per i risarcimenti, i congedi parentali immediati e il contributo per le babysitter quando le scuole sono chiuse. Sono passi concreti del Governo sulla strada giusta. Quella indicato da Forza Italia.