Berlusconi: valutiamo sì a federazione centrodestra

Entro giugno, forse non ci sarà più "il" Centro-Destra di Governo, ma "un" Centro-Destra di Governo. L'ambizione infatti, è creare una federazione dei partiti, che sostengono l'esecutivo guidato da Mario Draghi. È questa la "roadmap" di un progetto, voluto da Matteo Salvini e abbracciato, un po' a sorpresa, anche da Silvio Berlusconi. La rinnovata sintonia, tra i due leader, dopo una telefonata che, fonti della Lega definisco: affettuosa, positiva e con lo sguardo rivolto al futuro, infatti non fa breccia in una parte di Forza Italia. Le ministre Gelmini e Carfagna, avrebbero espresso più di una perplessità su questo progetto. Fratelli d'Italia al momento rimane a guardare. Per Giorgia Meloni, si tratta di una fusione a freddo, ma se si farà questa operazione, dice la leader di Fratelli d'Italia, la guarderò con rispetto. L'accelerazione decisiva la imprime, comunque da Arcore, Silvio Berlusconi, in una chiamata via Zoom, con i vertici del partito, il leader chiede di considerare, con grande attenzione, l'ipotesi di una Federazione, avanzata dalla Lega. Berlusconi avrebbe sottolineato che, per Forza Italia, non significa diluirsi nel partito di Matteo Salvini, ma una opportunità. I dubbiosi invece, temono che con questa mossa, si mette a repentaglio l'anima moderata della coalizione. Fonti Leghiste, che gettano acqua sul fuoco: non sarà un'annessione, ma una collaborazione promettono. Molto meno schivo Silvio Berlusconi, secondo cui questo dovrebbe essere solo il primo scalino di un processo più importante: ora valutiamo la Federazione del Centro-Destra di Governo, poi, avrebbe detto ai suoi, mi piacerebbe pensare in futuro, a un partito unico del Centro-Destra. Speriamo di convincere Fratelli d'Italia. Ma se davvero questo è l'obiettivo, Berlusconi dovrà convincere anche molti dentro Forza Italia.