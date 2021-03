Perché molti di loro sono frutto dello scivolamento della classe media e in maniera progressiva, lenta ma inarrestabile verso la povertà. Sono quelle persone che non hanno lavorato per un anno, che hanno dovuto chiudere i loro negozi e su cui, questa è una cosa su cui noi insisteremo moltissimo anche nel prossimo decreto sostegno, a cui devono dare dei risarcimenti che siano adeguati alla loro perdite. Soprattutto non bisogna chiedere loro di pagare le tasse.