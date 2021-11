Abbiamo bisogno di avere garanzie sul bonus casa. La nostra edilizia sta galoppando e fa dell'Italia la locomotiva d'Europa, non possiamo togliere i bonus adesso. Su questo, diciamo che non ci hanno detto di no, hanno fatto una riflessione sui conti. Aspettiamo risposte, confidiamo che il Governo sia sensibile su dei temi che faranno la differenza da adesso in poi per la crescita del Paese.