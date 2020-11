Bettini: "Prima occuparsi dell'emergenza poi rimpasto"

Adesso io penso che il Governo, tutte le forze politiche e tutto il Parlamento si debbano occupare dell'emergenza sanitaria che non è finita, di come si deve distribuire il vaccino che probabilmente arriverà spero tra qualche settimana e di come si devono affrontare le questioni economico sociali di emergenza per fare in modo che la gente, la parte della popolazione che soffre, possa essere aiutata. Noi siamo un governo che mette anche al primo posto la solidarietà e l'aiuto di chi non ce la fa, delle parti più dolenti della società italiana.