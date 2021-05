Bianchi: tra 10 anni 1,4 mln di studenti in meno

Non soltanto quest'anno il MEF ci ha riconosciuto gli organici dell'anno passato, ma anche ci ha dato qualcosa in più per sostegno e potenziamento. Questo vuol dire avere interrotto quel percorso che diceva che, il numero dei docenti era connesso col numero degli studenti, ricordo che nei prossimi 10 anni noi avremmo un milione e 400 mila ragazzi in meno, in meno, e quindi se avessero mantenuto quella ... lineare, noi avremmo avuto in percentuale tanti insegnanti in meno, ma noi abbiamo bisogno di quegli insegnanti, dobbiamo ridurre la numerosità delle classi.