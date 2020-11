Boccia: è il momento di tenere ancora duro per ripartire

Non possiamo fermarci. Non dobbiamo fermarci e sappiamo bene che c'è l'aspettativa di tanti operatori che hanno dato un contributo importante in questi giorni, in queste settimane di ripartire nel più breve tempo possibile. Però dobbiamo tenere duro in questa settimane perché più saremo rigorosi in queste settimane, più metteremo in sicurezza il Paese e prima ripartiremo ancora, esattamente come avvenuto nelle settimane che abbiamo alle spalle.