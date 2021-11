Polemiche incredibili perfino nella Commemorazione dei Caduti, che hanno lasciato la vita per difendere il nostro Paese e liberarlo dall'occupazione nazifascista. Ecco, che ci sia qualcuno che riesce a fare polemica anche in occasione della festa che ricorda tutti i caduti, tutti i morti, con un Presidente eletto, di una Repubblica amica, che viene a ricordare migliaia di soldati che hanno combattuto in Italia, per liberare l'Italia dalla dittatura nazifascista, è veramente surreale e quindi mi scuso, a nome delle istituzioni e del popolo italiano per delle polemiche incredibili.