Bombardieri: patente a crediti com'è applicata non va bene

Noi pensiamo assolutamente che aprire un dialogo e un confronto sia, di per sé, già positivo. Sulla patente a crediti, vorrei ricordare che era una nostra proposta. Era una proposta unitaria. Perché abbiamo contestato come è stata applicata la patente a crediti? La patente a crediti intanto è applicata solo in un settore che è quello dell'edilizia e non in tutti gli altri settori del lavoro privato. Aver messo la possibilità di avere 100 punti nella patente a crediti significa che nessuna delle aziende che violerà le norme sulla sicurezza avrà mai ritirata la patente. .