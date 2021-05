Io credo che ragionare su massima sicurezza e quindi il Green Pass o un passaporto appunto, che dimostri che una persona è o vaccinata o che non ha problemi dal punto di vista del rischio di contagio, potrebbe essere la soluzione. Condivido molto, come il Governo sta lavorando e come si è approcciato il Premier Draghi e il Governo a queste riaperture.