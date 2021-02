Bonaccini: dove si può aprire lo si faccia, usare buonsenso

Dobbiamo stare attenti all'evoluzione e dall'altra però, ad esempio, laddove le cose vanno bene, dove ci sono pochi contagi o meno contagi, valutare se alcune attività... Ho letto che il ministro Franceschini, ad esempio, dice: laddove utilizzi la mascherina all'interno, perché non dove ce lo si può permettere nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, via via riaprire con capienza ridotta, certamente, ma riaprire ad esempio cinema e teatri come accaduto per i musei. Cioè usare il buonsenso laddove si voglia dare opportunità e ossigeno a settori particolarmente nel dramma.