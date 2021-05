100 giorni Draghi, Bonetti: "Serve riforma Family act"

Il tema il grande tema è dare corpo a questa a questa visione quindi innanzitutto portare avanti le riforme, io penso alla riforma del Family Act, penso certamente alla riforma della Giustizia come ho detto che sta lavorando la Ministra Cartabia, la riforma del fisco, ecco io credo che il paese abbia bisogno di questo, io in particolare sono impegnata come ho già detto sull'assegno unico universale ma su tutto il pacchetto del Family Act, sul tema del lavoro femminile, sul dare corpo anche nell'ambito delle semplificazioni alla condizionalità di incentivo sul lavoro femminile e poi c'è il tema della crescita, di una crescita che però abbia quel volto di umanità che bene ha indicato il presidente Draghi.