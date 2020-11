Abbiamo voluto in modo del tutto inedito investire sul lavoro femminile come mai era stato fatto prima nella legge di bilancio. C'è la decontribuzione per due anni per l'assunzione di donne di qualsiasi età, c'è un fondo per l'imprenditoria femminile di 20 milioni di euro. Abbiamo attivato un fondo di garanzia di 3 milioni di euro per progetti di microcredito per donne vittime di violenza.