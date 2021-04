Da un lato piena solidarietà personale e umana al Ministro Speranza e, soprattutto, piena e confermata adesione a questo Governo in cui siamo convintamente impegnati, al servizio principalmente del Paese, ma dall'altro lato la necessità di comprendere, di capire quelle fragilità del nostro sistema, gli errori che sono stati fatti, ma non per condannare, ma per riconoscerli e porre rimedio.