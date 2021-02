Il nostro appoggio continuerà anche in tempi difficili e momenti difficili che evidentemente non mancheranno. Aggiungo che il Presidente incaricato ha fatto anche riferimento a tre riforme di fondo che sono quelle che ci chiede la commissione europea, quindi il fisco, la burocrazia e la giustizia. Da questo punto di vista abbiamo raggiunto non solo la giustizia amministrativa, civile, ma anche quella penale con peraltro l'addentellato drammatico della situazione delle carceri italiane.